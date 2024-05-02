星巴克獲利差 再降全年財測 1日股價暴跌逾15％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

連鎖咖啡店巨頭星巴克（Starbucks）上季財報營收和獲利不如預期，並二度下調全年財測目標，但執行長納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）承諾採取多項策略扭轉局勢。

星巴克股價在1日開盤跳空開低，暴跌超過15％，過去一年來累計重挫近40％，同期標普500的餐廳分類指數則上揚約2％。

納拉西姆漢在法說會上開門見山表示：「我們本季的業績表現令人失望。」

星巴克公布截至3月31日的會計年度第二季營收年減2％至86億美元，低於分析師預期的91億美元。淨利僅7.72億美元，較去年同期的9.08億美元縮水15％。

此外，全球同店銷售額下降4％，低於分析師預期的成長1％，中國市場的跌幅更是達11％。經一次性項目調整後的每股盈餘為68美分，遠低於FactSet分析師預估的每股80美分。

星巴克表示，儘管漲價和營運效率提升減緩衝擊，促銷活動和員工薪資上漲仍拖累獲利，其遭遇的經營挑戰需要時間來解決。

連鎖門市主管表示，正努力加快其在上午的服務速度，以滿足顧客需求，包括在其應用程式（APP）上的預訂服務。納拉西姆漢則指出，因為等待時間過長和菜單品項缺貨，導致過多顧客放棄APP訂單。

此外，星巴克擬在今年夏天推出新口味飲料，包括加珍珠的飲品及低熱量的能量飲料，以吸引顧客特別是在下午的時候回頭消費。

該公司並尋求與星巴克工人聯合會達成和解，先前雙方一度陷入僵局，導致部分門市出現罷工。雙方代表直到上周才恢復金一年來的首次談判，並開始擬定工會合約大綱。

同時，納拉西姆漢表示，星巴克正魯力挽回受以哈戰爭影響的商譽，他並表示顧客對該品牌的看法正逐漸改善。