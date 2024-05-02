汽車電池新戰場 陸產石墨 恐遭美課301關稅

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美國擬對中國潔淨能源的反制

美中汽車電池是新戰場。北美石墨礦商正遊說美國政府，對來自中國的三種石墨產品課徵25％的關稅，以防止北京壟斷汽車電池關鍵材料。美國5月將決定是否祭出301條款關稅，降低對中國供應鏈的依賴。美國財長葉倫認為，「降低通膨法」可以阻止中國生產的汽車電池零件或關鍵礦物。

綜合外媒30日報導，如果北美石墨礦商遊說成功，將使礦商與其主要客戶原始設備製造商（OEM）產生矛盾，加劇中美緊張關係。中國大陸控制著電動車和其他汽車使用的大部分關鍵金屬，其中石墨產量占全球70％，並用於製造電動車電池。

不過礦商的課徵關稅訴求，卻引來原始設備製造商的反對，認為若無法在北美獲得可靠的供應鏈，只能迫使他們依賴從中國進口的石墨，而高關稅將使其無法與中國汽車製造商競爭。

對此，美國政府擬於5月決定是否將石墨納入可徵收301條款關稅的礦產品清單。

報導稱，美國前總統川普（Donald Trump）在任內採取301條款關稅措施，以對抗中國強迫技術轉讓、竊取智慧財產權和與創新有關的不合理行為。電動汽車中使用的許多其他零件也要繳納額外稅款。中國指控美國對其製造的進口商品徵收301關稅是「歧視性的」。

鋰和石墨是能源轉型的關鍵礦產，去年10月，中國以維護國家安全與利益為由，對石墨出口實施控制。日本、美國、印度和韓國是中國石墨的最大買家。

報導稱，由加拿大和美國石墨生產商組成的「北美石墨聯盟」發言人歐森（Erik Olson）表示：「必須制定貿易保護措施，以削弱中國過度生產石墨的影響。」

為降低在清潔能等許多方面的供應鏈過度依賴中國，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）30日在國會備詢時指出，「降低通膨法」對清潔能源稅收的抵免措施能嚴格限制，甚至「幾乎完全」阻止中國生產的汽車電池零件或關鍵礦物。

「降低通膨法」條款規定，美國民眾購買符合資格的新能源汽車，可獲得最高7,500美元的稅收抵免，同時指出，自從2024年開始，符合資格的新能源車輛不得含有來自中國、俄羅斯、伊朗和北韓所製造或組裝的任何電池零件；2025年起，符合資格的車輛不得含有由這些國家提取、加工或回收的任何關鍵礦物。