加強對中威懾力 美國務助卿康達：應維持對台政策框架

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上個月訪問中國的美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink），4月30日在國會作證時表示，美國應繼續維持現有對台政策框架，改變這個框架是不智的，加強台灣的軍事威懾力與韌性是當務之急。

美國之音報導，康達出席參議院外交關係委員會亞太小組召開的美國對台政策聽證會，提出上述看法。康達說，「台灣關係法」是具有「相當先見之明的立法文件」，美國得以在此框架下繼續應對當前在台海地區的挑戰。

聽證會伊始，康達首先指出「近半個世紀前，這（台灣關係法）奠定了一個標誌，也就是美國認為任何透過非和平手段方式決定台灣，未來都是一個令人嚴重關切的問題。」

1979年4月10日，美國總統卡特簽署「台灣關係法」並生效，規範斷交後的台美關係。國會參眾兩院本周分別就美國對台政策舉行聽證會，邀請康達說明拜登政府的對台政策及作為。5月1日康達將出席眾院外委會的聽證會。

康達表示，中國對台灣威脅確實不斷增加，中國從未放棄武統台灣。「為了應對這一威脅，並在符合我們的一中政策下，行政部門正利用一切工具加強威懾。」

參院外委會亞太小組主席、民主黨籍參議員范荷倫（Chris Van Hollen）在聽證會上提問，面對中國的軍事壓力不斷升級，「有些人認為，現在應轉向戰略清晰，美國在哪些情況下要保衛台灣，但也有人指出任何（政策）變化的風險。」

康達答稱，「台灣關係法」和美國一中政策的框架，經過45年的考驗，維護了台海的和平與穩定。他認為改變這個框架、改變「台灣關係法」或美國的一中政策是不明智的，這不僅不會促進穩定，反而會破壞穩定。