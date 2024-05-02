陸委會喊話恢復金門旅遊

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近年陸客來台人次統計

針對大陸日前宣布開放福建居民到馬祖旅遊，陸委會主委邱太三1日表示，因陸方「附條件」、「限區域」的方式開放範圍不如預期，且操作方式與過去不同，我方需進一步釐清，並喊話應恢復金門旅遊。

大陸國台辦在「馬習二會」後對台釋出重啟旅遊的善意，大陸文旅部副部長饒權於4月28日宣布，大陸將先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

邱太三1日赴立法院進行專題報告並備質詢時表示，陸方開放範圍不如預期，操作方式亦與過去不同，我方需進一步釐清，政府歡迎陸客來台觀光，並強調全面性的對等才有意義。

現行開放情況來看，邱太三表示，我方規劃大陸各地居民均可組團來台觀光，陸方卻以「附條件」、「限區域」方式恢復陸客來台觀光。陸委會、交通部及相關機關需時間釐清所涉相關事宜，妥慎處理，以利後續實際執行，確保有序交流，並符合台灣整體利益。

對於雙方規畫差異，在恢復「小三通」旅行方面，邱太三指我方規劃金、馬同時恢復，且不限陸客來源地；陸方僅恢復福建居民到馬祖旅遊，未恢復陸客到訪人數較多的金門。據統計，2019年陸客赴金門旅行規模達30.3萬人次，赴馬祖旅行僅6,500人次。

兩岸旅遊往來自2019年8月起波瀾不斷，兩岸關係緊繃和新冠疫情下，先是陸文旅部宣布暫停47個城市居民赴台個人遊試點，隨後我移民署宣布大陸人士暫緩入境，陸旅行團來台完全中斷。

台灣方面曾於2023年8月24日宣布雙向恢復陸團客來台及台灣旅行業組團赴陸，但由於大陸主管機關尚未就陸客旅行團來台推出新措施，使台灣當局的放寬政策於2月份轉彎，最終僅開放3月1日至5月31日已報名出團者。

另外，對於大陸方面呼籲我方開放更多兩岸航點和海上客運直航，邱太三表示，去年我方開放15個定期航點和13個包機航點，陸委會也曾在許多台商餐敘等場合積極說明，但迄今這些包機航點都沒有人申請。