大陸五一連假 境內旅遊量升價跌

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大陸「五一」連假以及日本黃金周雙雙開跑，點燃鄰近國家境內外旅遊市場，國際旅客目的地以東京、曼谷、香港、首爾和台北最受歡迎；大陸境內旅遊則受到下沉市場消費活力帶動，四線及以下城市明顯增長。據統計，假期前一天大陸跨區域人員流動量超2億人次，年增22.6％。

綜合陸媒報導，攜程數據顯示，「五一」假期首日，陸多數一二線城市入出境遊訂單年增速高於境內遊訂單增速，入出境旅遊訂單年增七成。旅遊市場下沉趨勢進一步顯現，多數三四線城市及縣域目的地旅遊訂單增速高於一二線城市，縣域地區的飯店和門票訂單分別年增64％、逾200％。

整體預訂情況來看，北京、上海、重慶、杭州、成都、南京、西安、武漢、廣州、長沙是「五一」假期十大熱門旅遊目的地。此外，天水、徐州、淄博、合肥、南昌、景德鎮、石家莊、煙台、黃山等城市，則成為目前飯店預訂增速最快的城市。

大陸交通運輸部公布數據顯示， 假期前一天（4月30日）全社會跨區域人員流動量2.04億人次，較疫情前的2019年假期前一日增長37.9％，並較2023年增長22.6％。

值得注意的是，今年「五一」旅遊市場整體「量升價跌」。澎湃新聞報導，因大陸多地風雨天氣因素取消出遊的話題，於4月30日衝上大陸熱搜，「機票跳水」和「退票」等關鍵字在社群平台上引起網友討論。