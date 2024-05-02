華為終端BG執行長換人 余承東卸任、何剛接棒

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大陸五一長假前夕，傳來大陸電信巨擘華為高層人事異動。華為4月30日發布內部人事調整文件，宣布余承東將卸任華為終端BG執行長，轉任新設立的華為終端BG董事長一職，原華為終端BG首席運營官何剛，接任華為終端BG執行長。

綜合陸媒報導，此前余承東職位為華為常務董事、華為終端BG執行長、智慧汽車解決方案BU董事長。同日華為也宣布了何剛的新職位。

報導稱，去年9月，余承東在車BU也有類似的職位調整。當時華為內部發文稱，華為光產品線總裁靳玉志接任智能汽車解決方案BU執行長，而余承東升任智能汽車解決方案BU董事長。

對於此次調整，華為方面相關人士表示，華為公司擁有完善的內部治理架構，此次為正常管理任命，可以讓余承東有更多的精力為消費者打造精品。

根據華為官網資料顯示，余承東出生於1969年，畢業於清華大學，碩士學歷。1993年加入華為，歷任3G產品總監、無線產品行銷副總裁、無線產品線總裁、歐洲片區總裁、戰略與Marketing總裁等。

2023年，余承東負責的華為終端和汽車業務表現都不錯。在華為2023年度報告中顯示，該年度華為整體經營情況符合預期，實現全球銷售收入人民幣（下同）7,042億元，淨利潤870億元。其中終端業務表現符合預期，智能汽車解決方案業務開始進入規模交付階段。