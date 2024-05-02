政治局會議釋訊號 專家：Q2可能降息降準

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中共中央政治局4月30日召開會議，除確定7月召開三中全會，涉及經濟政策部分，則要求靠前發力有效落實已確定政策。市場人士分析認為，特別國債和地方專項債有望5月加速使用，第二季可能降息降準，另外，房地產市場可能迎來重大轉折點。

30日的政治局會議會議指出，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度。要靈活運用利率和存款準備率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本。

東方財富網綜合多家大陸券商分析認為，此次政治局會議對今年以來經濟表現評價較為積極，政策指出「乘勢而上，避免前緊後鬆」，這是一個重要的定調。預計積極的宏觀政策環境仍會延續，第二季主要是加快落實存量政策。財政節奏或邊際加快，貨幣政策穩健趨於寬鬆，短期匯率仍是需要考慮的重要變數。

此外，「消化存量房產和優化增量住房」的政策措施值得關注。資本市場方面，會議整體定調積極，後續A股市場修復行情有望延續。

澳新銀行（台灣稱澳盛銀行）中國市場經濟學家邢兆鵬認為，政治局會議結論意味著特別國債和地方專項債可望在5月加速發行使用，並暗示人行將在第二季降息降準。

邢兆鵬指出，房地產政策提出消化存量優化增量，意味著允許地方政府大規模回購商品房轉為保障房，房地產供給側可能迎來重大轉折點。