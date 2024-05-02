新版跨境理財通 開戶數激增

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鎖定陸港兩地投資者的新版「跨境理財通」2月底上路，由於大幅降低投資門檻，並放寬業務範圍，成為粵港澳大灣區民眾的理財新寵。據統計，3月份粵港澳大灣區參與跨境理財通的個人投資者新增24,288人，較2月的2,391人激增逾九倍，創單月新開戶人數新高。

第一財經報導，新版「跨境理財通」2月26日正式實施。相比過去的1.0版，新版本不僅降低了投資者准入條件、提高個人投資者額度，同時還拓寬業務試點範圍，更能滿足大灣區民眾多樣化投資需求。

新版跨境理財通推出以來，市場反應熱烈，開戶情況火爆，尤其是南向高收益存款產品備受關注。多家試點銀行推出開戶優惠活動，如美元定存優惠年化利率高達10％、人民幣定存優惠年利率達到6％等。

儘管這類優惠活動僅限於期限較短的存款產品（如3個月期），但遠高於市場平均水準的高利率，仍吸引眾多大陸投資者的目光。

3月底新版跨境理財通上路滿月，中國人民銀行廣東省分行數據顯示，3月新參與跨境理財通的個人投資者新增24,288人，其中「南向通」為主力，單月新增投資者多達23,237人，跨境匯劃金額達人民幣（下同）130.88億元。

截至2024年3月底，粵港澳大灣區參與跨境理財通的個人投資者共9.77萬人。其中港澳投資者4.74萬人，大陸投資者5.03萬人，涉及相關資金跨境匯劃金額283.89億元。