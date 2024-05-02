金融三業樂翻 Q1賺2,965億

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金融三業第一季稅前盈餘

國內外股市飆漲，金融三業首季獲利亮眼。據金管會統計，第一季金融三業稅前盈餘為2,965億元，不管是銀行、證券、保險全都賺贏去年同期，年增1,666億元或1.28倍，首季主要獲利貢獻來自銀行業賺1,548億元、年增逾1成，且保險業由虧轉盈，及證期三業（證券、投信投顧與期貨）年增6成。

今年前三個月市場走向多頭，股市大漲、新台幣貶值，帶動金融三業第一季稅前盈餘大爆發，尤其保險業由虧轉正更是高成長關鍵，加上證期三業受惠股市上漲獲利高成長。銀行業首季持續維持強勁的獲利動能，第一季銀行稅前盈餘1,548億元，創下史上同期新高，年增180億元或13％，已賺約去年全年獲利的31％，主要獲利貢獻來自於本銀賺1,425億元，也創歷年同期新高，年增159億元或13％，主要是手續費收入增加，股市漲也帶動投資及其他淨收益增加。外銀首季賺59億元，年增34％，主要受惠呆帳費用減少。

保險業今年由虧轉盈，首季稅前盈餘1,053億元，相較去年同期虧損295億元，年增1,348億元。主要是受惠於國內外股市大漲，壽險業靠積極實現股票資本利得挹注獲利，且新台幣前三月連續貶值，壽險避險擁有豐厚的匯兌利益，壽險業首季稅前盈餘960億元，去年同期則慘虧263億元；產險受惠於業務承保利益及財務投資利益增加，第一季稅前賺93億元，去年同期則是虧損32億元。

第一季台股飆漲，更帶動證期三業稅前大賺363億元，年增138億元或61％。其中以券商獲利最強勁，首季賺288億元，年增113億元或64％，主要是股市成交值比去年同期增加，帶動經紀手續費增加，加權指數較去年同期上升，自營業務收入也增加。

投信也因基金管理資產規模上升，經理費收入增，首季稅前賺55億元，年增21億或60％；期貨則因經紀手續費收入增加，與銀行利率上升，客戶保證金存在銀行的利息收入增加，第一季稅前賺19億元，年增4億或26％。