壽險外溢保單 首季賣逾50億

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外溢保單成為大型壽險兵家必爭之地。據金管會最新統計，第一季壽險外溢保單熱銷賣破50億元，年增12％，新契約件數也一舉破30萬張。首季以新契約保費收入來看，國泰人壽連續四季拿下「外溢王」寶座，而南山人壽則以件數取勝，拿下件數王。

第一季外溢保單賣出31萬件，相較去年同期賣出27萬件，年增約3.7萬件或14％，新契約保費收入持續成長，首季新契約保費收入進帳52.8億元，年增5.8億元或12％。

現行外溢保單市場上，以四大壽險競爭最激烈，包含國泰、南山、富邦及新光四家壽險，件數及新契約保費收入占逾9成市場。第一季新契約保費收入由國泰人壽28億元奪下「外溢王」，南山人壽13億元拿下亞軍，富邦人壽7億元居第三名。

從新契約投保件數來看，南山人壽賣出高達14.8萬件最多，國泰人壽約11.5萬件拿下第二名，第三名是富邦人壽3萬件。

若將外溢保單以三類型區分，第一季以「健走型」保單買氣最熱，目前市場上有高達81張保單，一年增加19張保單，首季熱賣超過12.2萬張，比去年同期的8.9萬張，年增37％，首季新契約保費來到30.6億元，較去年同期21.6億元，年增42％，外溢保單中有過半保戶是選擇買健走型保單。

其次「健檢型」首季共有60張保單，一年約增加五張，首季賣出6萬件，去年同期7萬件，年減14％，首季新契約保費收入10.5億元，年減1.3億元或11％。「健康管理型」首季共28張保單，賣出3萬張，年增7,662張，新契約保費收入7億元、年減31％。

另外，同時兩種以上回饋機制的「混合型」至3月底共46張，首季賣出9.7萬件、4.8億元，年增各8.6％、41％。