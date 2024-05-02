公股銀衝刷卡 全年拚增雙位數

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公股銀今年第一季刷卡成長

經過去年爆炸性旅遊風潮，今年公股銀行信用卡刷卡成長力道持續強勁。公股銀統計，今年持續成長，如第一銀行第一季簽帳金額與去年同期相比成長逾10％、華南銀行成長近2成、彰化銀行成長7.1％，另對全年成長目標，各公股銀多設定至少二位數起跳。

海外消費的大幅成長更是帶動公股銀信用卡刷卡成長的重點。一銀第一季海外消費較去年同期成長逾40％、華銀成長近3成、彰銀成長2成至3成。公股銀主管指出，海外消費成長，主要是掌握市場脈動，持續滾動調整行銷策略下，如與各大旅行社推出專屬優惠、擴大參與旅展合作等，讓海外及旅遊類消費呈現顯著成長。

公股銀主管表示，第一季因為有元旦、春節連假，加上規劃4月初連假，因此以百貨公司、旅行社消費的成長較為明顯；海外部分也因連續假期較多，民眾踴躍安排海外旅遊出遊。

公股銀觀察，國境解封效應，去年開始第一波出國風潮，今年則是全面爆發，不分年齡，國人紛紛出國旅遊，旅遊類簽帳從行前預訂的機票、住宿及旅行社交易，到出遊時在免稅商店、國外吃喝玩樂的外幣消費，都有顯著成長。尤其日圓為消費成長最多的幣別，較去年同期成長都有翻倍起跳的成績，顯示出旅遊的消費熱潮。

彰銀主管認為，第一季著眼於頂級客群經營，持續提供於國外實體通路刷卡一般消費現金回饋、機場接送、貴賓室及高額保險等尊榮禮遇，吸引持卡人做為海外及旅遊消費主要信用卡，帶動整體海外消費及旅遊相關通路成長。

公股銀主管強調，今年以來的刷卡成績來看，精品消費方面也有4成以上的成長，顯示民眾今年藉由出國放鬆時，增加購買精品犒賞自己，因此精品成長力道強勁。加上期日圓匯率走低，更讓國人在日本旅遊刷卡消費不手軟。