獲頒台灣最佳銀行 玉山綜合績效 國際按讚

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玉山銀行綜合績效長期表現穩健出色，屢獲國內外獎項及評鑑肯定。近期美國重要財經媒體《Global Finance》（全球金融雜誌）公布全球最佳銀行名單，玉山銀行以獲利穩健成長、完善海外布局及數位金融創新等優異表現，獲選為2024年「台灣最佳銀行」。

Global Finance指出，玉山2023年度獲利為歷年新高，並在業務規模與國際化布局有明顯成效。自2012年開展布局亞洲策略，已在十個國家地區有31個營運據點，去年海外營運獲利成長超過7成，陸續設立泰國曼谷、越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡代表人辦事處，也是唯一在日本九州設立福岡分行的台資銀行，成為亞太地區具相當競爭力的區域銀行。

在數位金融創新，玉山充分應用金融科技打造良好的服務旅程，例如已推出全新整合的「e指申請平台」，顧客只需填寫一次資料，可完成達七項的金融業務申請，展現以人為本的數位服務，透過內部整合與創新，提供差異化的服務體驗。因此，評審審酌玉山各方面表現，一致認同玉山為台灣最佳銀行。

玉山在永續發展也屢獲國際機構肯定，在道瓊永續指數（DJSI）、MSCI ESG Rating及Sustainalytics等國際永續評鑑創台灣金融業最佳表現，Global Finance肯定玉山積極參與COP27、COP28及世界生物多樣性峰會等國際倡議，連續三年攜手企業舉辦玉山ESG永續倡議行動，並推出永續轉型平台，成功將ESG融入金融本業，展現金融正向影響力。

玉山董事長黃男州表示，玉山長期以「綜合績效最好，也最被尊敬的企業」為目標，在顧客的支持與玉山人的共同努力下，財、業務績效及永續成果獲國際媒體肯定。玉山將持續為顧客及股東創造價值，同時致力於落實ESG永續發展，擁抱更多元的夥伴關係，培養永續成長的韌性，為台灣這片土地帶來淨正效益。