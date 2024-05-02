南山人壽團險 市占稱冠業界

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企業求才若渴，如何讓員工愈來愈健康，更是企業永續關鍵。南山人壽為台灣首家推出團險的保險公司，近年企業團體保險需求持續成長，2023年團險市占率達25.3％，居業界之冠。南山人壽持續透過健康照護與數位化服務，積極守護員工的健康，近期更深入分析團險理賠數據，幫助企業了解員工的健康風險，共同為員工健康加分，也為台灣企業競爭力加分。

南山人壽總經理范文偉表示，企業想要找到好人才、留下好人才，除給予員工足夠的舞台創造價值，更要好好照顧員工的身心健康。近年來民眾的健康意識顯著提升，對於健康的需求日益高漲，企業投保團險已被視為提升員工權益的重要指標，也是企業能夠最直接照顧員工的方式。

南山人壽是台灣團險市場龍頭，服務遍及3.8萬家企業、照顧超過213萬團險保戶，2023年團險保費收入超過65.1億元、突破歷史新高，團險保費續保率也逾95％。為幫助企業了解員工的健康風險，近期針對2021年～2023年團險理賠資料進行分析，並向千家企業人資發出問卷調查，有三項發現。

一是前三大理賠原因分別為事故傷害、惡性腫瘤、消化器官疾病。觀察理賠發生原因，除個人健康因素以外，企業人資普遍認為，高壓工作型態、作業時間不定，皆是造成疾病發生的可能原因；通勤途中的交通意外，也可能是造成事故傷害理賠的原因。

二是當心乳癌與肺癌風險。從重大疾病險理賠數據分析發現，前三大理賠原因以惡性腫瘤為主，高於心肌梗塞、中風等其他疾病。且所有惡性腫瘤當中，又以乳房之惡性腫瘤（15％）占比最高，其次為消化器官之惡性腫瘤（14％）、呼吸道及胸內器官之惡性腫瘤（14％）。

三是高達78％的企業願意辦理女性員工乳癌篩檢，並有72％的企業傾向舉辦健康促進活動，如健走、健康講座。顯示企業對於員工健康高度重視，不論是健康促進或健康管理，健康已被認為是員工福利的「標配」，另針對交通意外事故防範，有30％的企業鼓勵員工搭乘大眾交通工具或補助車輛保養，也有12％的企業安排居家辦公，以減少交通事故發生。

南山人壽提供企業員工超過百項健康守護圈服務，包含遠距健管、飲食營養、循環腫瘤細胞檢測、遺傳性癌症基因篩檢等。並助企業舉辦健康促進活動，協助企業提升職場健康力。