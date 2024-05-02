微軟一鍵啟動AI 帶旺鍵盤廠

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鍵盤廠近六個季度營收

AI PC帶動，PC產業可望擺脫近兩年低潮，今年重新恢復成長。微軟新作業系統更將因應AI PC，在鍵盤上搭載Copilot專屬按鍵，鍵盤廠看好迎來PC換機潮，且新鍵盤規格有助提升產品單價，今年營運全面看增。

微軟今年初宣布，新款個人電腦鍵盤將引入微軟AI助理Copilot的實體獨立按鍵，讓使用者一鍵就可以啟動AI體驗。

鍵盤廠表示，上半年正如火如荼地和筆電廠合作開發新機種，快的話第三季就會有新款鍵盤開始量產出貨，在新機拉貨效應帶動之下，下半年出貨成長可期。依照客戶和產品功能設計不同，出貨單價各異，不過新產品推出有助於平均出貨單價提升，今年鍵盤產品營收表現，預期將優於去年。

群光看好即將到來的AI PC浪潮。首先鍵盤將迎來30年來大改變，Copilot鍵的增加將帶來替換需求，所有搭載Windows 11的PC／NB都將有新增Copilot鍵的鍵盤。在筆電影像模組方面，則將持續推升產品規格，例如增加臉部辨識開關機，或是偵測使用者是否在螢幕前，以控制螢幕明暗度，最大化提升電池使用時間的功能，將有利繼續拉升單價。

達方看好PC在Windows作業系統升級帶動換機潮、AI PC逐步的導入將刺激市場需求，有助於鍵盤與其他新產品出貨回升。公司訂單掌握度勝過去年，今年可望維持成長，達方在觸控模組等其他周邊產品布局也持續推進。

精元預期今年產業會有所成長，Windows 12推出，可望有換機潮，而且品牌廠都有規劃推出AI筆電，期待PC產業走出衰退。鍵盤設計改變，也會帶動電腦週邊產品出貨加溫。

致伸看好AI PC帶動PC產業回到健康成長，企業升級PC，鍵盤一起出貨，就會有助益，而且多了一個Copilot鍵，初期新品出貨單價略高，今年整體資訊產品的營收可望有個位數成長。