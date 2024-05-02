緊跟客戶腳步 鍵盤廠擴大越、泰布局

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鍵盤廠今年應客戶要求擴大東南亞布局，龍頭廠群光在泰國布局最早，並啟動泰國二廠計畫，預計今年上半年投產。達方在北越打造IT產線，去年底已量產出貨美系客戶。精元泰國廠今年投產，並啟動越南建廠計畫，預計明年量產。致伸則是計劃下半年啟動泰國廠二期擴產。

群光今年泰國將有3個工廠同時運轉，其中包含子公司群光電能所興建的一個廠房，以滿足一線歐美大廠需求，而泰國二廠預計今年上半年投產。去年泰國貢獻約18％營收，今年預期營收占比將繼續提升。在泰國新廠生產效率逐步優化下，未來可望進一步推升群光整體獲利表現。

致伸去年泰國廠的出貨占比已達15％，目前有充足產能，不過現有客戶和新客戶都要求轉往泰國生產，特別是監控、警用相機等產品，因此泰國廠下半年計畫擴產。

精元泰國廠去年投產，今年供貨比重會增加，越南廠剛開始建設，預定今年12月裝機，2025年試量產。後續大陸廠區和東南亞廠區的生產配置，關鍵還是看系統廠產能移轉是否順利，公司配合客戶產能配置計畫。

達方在越南有兩大生產中心，綠能事業生產基地主要在南越，IT事業則是坐落於北越。

IT事業目前仍以大陸為主，位在北越河南省的新廠就在佳世達工廠對面，包括鍵盤、觸控板、指紋辨識等IT周邊元件都有生產線，可以配合客戶出貨。泰國廠初期以在地服務為主，實際投產狀況則是取決於客戶產能移轉的進度。

南越有自行車生產聚落，達方在南越打造了年產能100萬台的組裝線，導入可視化管理，也投資噴漆線，預定在今年底完成，明年投產，而越南電池生產中心則預定今年中量產。