電商物流戰 攻快速到貨快速到貨

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到貨速度已成為電商決戰市占版圖的關鍵，尤其酷澎近半年來向投審會申請通過在台灣的投資總額達85億元，主要以擴建大型物流中心為主，被市場解讀為挑戰富邦媒龍頭地位而來，隨著酷澎全新物流中心即將於今年上半年正式上線營運，亦正式點燃今年台灣電商市場土洋龍虎爭霸的戰火。

酷澎表示，去年酷澎在台灣已啟用第二座大型物流中心，第三座大型物流中心亦計畫於今年上半年啟用，除了實體建置，酷澎也希望藉由這次的投資，讓Coupang把矽谷式的創新帶到台灣，初估在相關物流設備全開的情況下，一座物流中心將可雇用高達1,800人員，涵蓋各種職位，從物流現場到技術工程師皆有。

酷澎2022年10月進入台灣市場，2月底公告最新財報同時，也公布了最近兩個季度在台灣的活躍用戶數及營收增加了1倍，並預期台灣的獲利速度會比在韓國的獲利速度來得快，創辦人金範錫更直言未來酷澎大部分發展中的業務所增加的投資將會在台灣，凸顯酷澎對於擴大台灣市占版圖展現旺盛企圖心。

穩健電商物流體系為制霸「快商務」的決勝關鍵，面對酷澎、統一投資Yahoo台灣等電商競敵來勢洶洶，富邦媒不認為是針對性的競爭、反而是大家看好台灣市場成長空間還很大、看法有志一同，然富邦媒對於擴大在台市占版圖、持續站穩龍頭地位也做足準備，總投資30億元的南區物流中心將於今年加入營運，而重砸76億元的中區物流中心於去年第四季啟動興建工程後，預計2027年加入物流服務陣容。

除此，在既有大型物流中心、衛星倉外，富邦媒今年亦首度投資每站100坪左右的「衛星站」共8座，設置地點集中在中南部鄉鎮，以提升物流配送時效為主，北部縣市仍以主倉及衛星倉為主。目前全台主倉及衛星倉共58座。

PChome之前也把中華郵政斥資近百億元在桃園興建的智慧物流營運中心15個倉儲單元全數承租下來，做為網家最重要的物流倉儲背援，並從2021年11月1日開始承租，年租金約3.31億元。