電商超前部署 拱母親節買氣

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母親節檔期到來，電商搶攻商機火力全開，鎖定家電、3C、精品包、按摩椅、美妝美容保養、餐券住宿券等商品，祭出點數回饋、滿額贈及折扣戰，大搶母親節商機。富邦媒、蝦皮等業者均認為，今年母親節買氣預估將比去年成長2成。

富邦媒首波鎖定「七大品類日」直降3折起，全新「mo店+」同步以《開戰慶》助陣，強打「首筆mo店+訂單10％回饋」，並與28家銀行聯手祭出最高回饋10％、疊加滿額加碼3.5％、及狂撒上萬張「免運券」迎戰母親節購物旺季，預估推升活動檔期買氣年增逾2成。

PChome 24h「媽咪選禮指南」，精選美妝保養品、按摩家電、時尚精品等商品限時下殺25折起，每逢週四、六、日限時加碼最高10％ P幣回饋，上一週精品包業績較前一週成長超過20％，按摩家電、美妝保養品買氣明顯提升。

東森購物推薦八大贈禮精選，全站消費達指定門檻可獲萬元樂透金，指定商品消費可獲價值33,800的高島按摩椅、價值16,800元的輝葉律動機等大獎。

Yahoo奇摩購物祭出母親節精品黃金、美妝保養等3折起， 母親節專區99元起。

跨國電商酷澎攜手LINE Pay合攻母親節檔期，透過選購Coupang火箭速配商品，再享最高5％回饋。

搶攻母親節商機，蝦皮購物打造「5.5媽呀購物節」，豪祭全站5折券、蝦幣7％回饋券、寵媽狂灑蝦幣等三大回饋。