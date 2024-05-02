安提EdgeEye雲端平台 邊緣AI管理效率升級

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宜鼎子公司安提國際（Aetina）30日宣布，推出邊緣裝置雲端管理平台EdgeEye，旨在簡化邊緣運算裝置管理，助力企業提升運營效率、韌性和成本效益。

全球邊緣人工智慧技術，以驚人速度蓬勃發展，也帶動邊緣端運算裝置急速增長，面對數量龐大、遍布各地的邊緣裝置，如何有效管理，成為業界亟需解決的課題。

長時間運行中的邊緣設備，往往面臨系統不穩定、當機等情況，尤其戶外設備易受地震或極端溫度等惡劣環境挑戰影響，因此，即時的系統監測與迅速有效的處理至關重要。

EdgeEye採用基於瀏覽器的平台，提供直覺易用的管理儀表板，可透過智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦隨時隨地存取與操作。

該平台支援頻外管理（Out-of-Band；OOB），即使在離線狀態下，仍能進行管理，同時透過頻內（In-Band）管理技術持續監測裝置運作狀態。

頻內與頻外管理雙管齊下，實現遠端資料蒐集、系統監測、遠端偵錯與電源重啟，避免長時間設備停機的風險。

此外，隨著資安與商業機密保護意識提升，許多企業轉向使用私有雲架構以防止資料外洩。

EdgeEye以私有雲架構為基礎，企業可將EdgeEye伺服器架設於自有網域中，以確保資料安全與隱私。

安提國際軟體研發部處長蘇威全指出，在智慧城市情境中，例如遍布整個城市的交通監控設備，或近年快速崛起、數量龐大的綠能設備、如太陽能、電池設備等，透過技術人員進行現場故障排除與系統重啟，不僅耗費人力成本，更難以即時因應設備停機狀況。

蘇威全表示，EdgeEye能夠同時監控多台裝置，一旦發現異常，即會主動通知，即時進行系統重啟與障礙排除，有效降低人力和維護成本，提升AI時代裝置管理的效率。