機車4月領牌數 恢復正成長

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機車市場在連兩個月衰退後，4月隨各廠加大促銷力道以及新車效益推升下，總市場領牌6萬1,132輛，雖因工作天數較3月減少3,884輛，但較去年同期已經恢復正成長，且漲幅17.13％。其中，三陽續以2萬4,921輛，年增24.22％拿下40.8％市占居冠。

觀察4月機車銷售狀況，三陽與光陽的「雙陽之爭」持續火熱，光陽雖仍以1萬8,797輛、市占29.8％居亞軍，但較去年同期成長30.85％，成長幅度優於其他主流品牌。

此外，電動機車龍頭Gogoro今年以來接連發表兩大全新機種後，隨國民車款JEGO開始交車，並於4月貢獻1,117輛領牌，也推升Gogoro單月領牌增至3,850輛，今年以來逐月增加，市占率也自1月的4.5％增至6.3％。

累計國內機車市場在前四月領牌21萬8,406輛，年減4.79％，三陽合計領牌9萬2,316輛、市占42.3％；光陽則以5萬9,464輛拿下27.2％市占；台灣山葉累計3萬5,139輛市占16.1％；Gogoro則以1萬1,171輛、市占5.1％。

三陽表示，今年各車款銷量表現都相對穩定，1月新發表的水冷機種JET SL+持續熱銷，4月仍有高達4,810輛領牌數量，帶動整體JET系列銷售共6,564輛。不旗下各車款無論國民車系WOO、活力、全新迪爵，時尚流行CLBCU、Fiddle車系、或是運動性能DRG、MMBCU皆穩定銷售。

不過，對於今年全年機車市場看法，隨著環保署汰舊補助截止影響，今年以來機車市場明顯降溫，雖受惠4月銷售表現增溫，前四月機車市場衰退幅度縮小至4.79％，但包括三陽及光陽，對於今年市場看法都仍趨於保守，認為將衰退至約75萬輛。兩業者在5月也都已接續推出母親節等新車促銷方案，希望維持買氣。

相較於傳統燃油機車業者看法保守，Gogoro則對於今年電動機車市場看法較為樂觀。尤其自家JEGO及Pulse開賣以來目前合計接單近萬張，除JEGO已經開始交車，Pulse預計也將於第二季末開始交車，都可望推升今年電動車銷量成長。