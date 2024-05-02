北部建商 Q2推案聚焦台中重劃區

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北部上市櫃建商搶進台中熱門重劃區！包括華固、國泰建設、欣陸投控旗下的大陸建設，今年第二季不約而同在水湳單元八重劃區、11期重劃區及14期重劃區推出預售新案，三建案總銷合計高達180億元，目前均傳出銷售捷報與預約賞屋爆棚的佳績。

不僅如此，華固建設持續在台中14期加碼購地；營建龍頭老大哥-國泰建設，不僅在南屯區13期重劃區擁地逾千坪，今年2月砸逾10億重金，買下北屯區「東峰段」北平路三段危老土地567坪；大陸建設仍看好14期的未來爆發力，持續在14期覓地。

其中，華固建設4月中在水湳單元八推出台中首案「華固頂匯」，產品規劃33～53坪、二～三房，總銷達108億元，一進場即締造銷售佳績，據悉每坪成交均價站上8字頭。華固打鐵趁熱、隨即再砸10.6億重金，整合買進14期「敦和段」5塊土地，合計約1,362坪，這也是華固第四度出手購買台中重劃區土地。

華固去年以總價10.44億元買下14期「美和段」1,450坪角地，規劃今年第三季推案；至於新購入的14期「敦和段」土地，座落於后庄路、崇德十路二段，最快明年第二季之後推案，產品初步規劃27～40多坪、二～三房。

此外，國泰建設近幾年積極布局台中14期重劃區，陸續推出「國泰MOST+」、「國泰美和」等新案，均創下快速完銷紀錄；國泰隨即在緊鄰14期的11期「崇德段」購入408坪角地，第二季推出「國泰仰薈」預售案，打造樓高24層的宜居建築，產品規劃42～48坪均質三房，總戶數88戶，總銷約30億元。

據悉，該案尚未正式進場，預約賞屋已大爆滿。

大陸建設進軍台中房市多年，陸續在七期推出「寶格」、「麗格」、「豐蒔」等三個豪宅案，未來將把重心擺在14期重劃區，第二季就在14期洲際段推出「大陸豐莚」預售新案！該案將打造樓高20層的豪宅大樓，產品規劃40坪至60坪，總戶數94戶，總銷約42億元，據悉預約賞屋熱絡，市場估該案成交均價將突破7字頭。