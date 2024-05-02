六都4月買賣移轉棟數 年增逾43％

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4月工作天數較少、加上房價處於高檔、持續擴量的買氣回歸穩定，六都4月買賣移轉棟數2.29萬棟，月減0.7％、年增43.3％，房仲業者指出，去年上半年受到平均地權條例即將上路影響，交易量基期較低，今年呈現量價齊揚，預期下半年移轉棟數大幅年增狀況，才會開始收斂。

根據六都地政局1日公布4月買賣移轉棟數顯示，與3月相較，新北、台中、高雄均有個位數成長，高雄4,202棟更創下28個月以來新高；與去年同期相較，新北年增率超過5成，高雄更逼近6成。

以前四月來看，前四月買賣移轉棟數合計8.58萬棟，年增31.4％，創下自2012年來、13年來第三高紀錄，僅次於2013年與2022年，房市表現仍處高檔，買氣火熱。其中又以南台灣二都成長最多，台南及高雄均有37％的年增率，反應近年大量推案、銷售率不錯的預售屋進入交屋高峰期，帶動南台灣房市交易成長。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，3月房市交易狀況熱絡，反映到4月移轉棟數上，受到通膨預期與股市兩萬點信心鼓舞下，加上新青安房貸仍協助年輕人購屋帶動買氣，上半年一直維持熱絡的交易市況，不過去年交易「上冷、下熱」下半年起交易回溫，預料今年下半年移轉棟數大幅年增狀況就會開始收斂。

就房仲門市交易實務面來看，4月房市還是維持熱絡在新青安的帶動下，總價1,000～1,500萬元已是六都熱門的購屋總價帶，二手市場供給量縮加上一手案價格推升，房市還是沒有降溫的跡象。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，國內景氣持續回溫，內需動能穩健成長，各預測機構上調今年台灣經濟成長率，房市在新青安優惠貸款續行，以及通膨預期的狀況，購屋需求不墜，自住、長期置產仍是目前市場主力，短期內政經局勢穩定，且沒有房市政策干擾，第二季房市買氣可望延續，上半年交易量仍有年增2成的機會。