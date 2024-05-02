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OUTLET救業績 Q2出妙招

全台主要outlet業首季營收消長概況
全台主要outlet業首季營收消長概況

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今年連續假期少，再加上出國人潮不減，皆衝擊OUTLET首季業績，據統計，整體OUTLET第一季業績相對小衰退；其中，華泰名品城第一季業績尚屬持平，第二季也開始辦活動搶攻母親節、畢業季、甚至婚禮商機，並陸續引進時尚潮流品牌與餐飲大店吸客，包括黑毛屋、NARA Thai等均將進駐。

過去outlet業不做母親節檔期，今年像是三井OUTLET林口店、台中店均祭出周年慶規格滿千送百，同時滿額還可抽住宿券與輕奢包款，同時也針對餐廳進行改裝引進新櫃；母集團為百貨龍頭新光三越的SKM Park Outlets則推出多家餐廳母親節特餐優惠。

華泰名品城指出，為吸引外籍旅客前往逛遊消費，開春至今，引進東南亞旅客熟悉的台灣跨境品牌D＋AF女鞋、與熟知的時尚潮流品牌像是Hunter、Roxy ＆ Quiksilver等，緊接著紐約時尚品牌Alice ＋ Olivia也將在5月3日開幕。

此外，今年起也將啟動為期兩年的餐飲改裝計畫，第一階段會針對部分一期品牌、三期主題餐廳，引進「用六快煮鍋」、「YAYOI彌生軒」、「NARA Thai Cuisine」、「黑毛屋」等。同時首度推出Shine Up閃耀季，透過IG互動，引領社群新話題；且延續先前美式復古風格，將一期廣場「Gloria Garage」改造成互動式展覽和懷舊閃亮的攝影空間，提供來客拍照打卡，預料再掀風潮。

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