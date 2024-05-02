藥華藥血癌新藥 攻陸奏捷

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藥華藥1日宣布，旗下罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101，於中國又稱羅培干擾素）獲中國臨床腫瘤學會（CSCO）最新診療指南推薦，為唯一在高、低風險真性紅血球增多症（PV）的第一線治療首選的降血球藥物。

藥華藥執行長林國鐘表示，Ropeg已於海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區已可自費使用，近期更進一步列入「中國職工家庭防癌抗癌險特藥目錄」，於海南先行區最高可獲100％的保險補助。

這是Ropeg繼今年年初獲美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）持續推薦為高、低風險PV病患第一線治療的首選藥物後，再次獲得國際肯定。CSCO為中國最具知名度和權威性的醫學科技學術性團體之一，年度診療指南更對國際臨床腫瘤學界具深遠影響。

依據CSCO最新發布的PV診療指南，Ropeg為唯一在高、低風險PV均獲CSCO推薦為第一線治療的降血球藥物，推薦等級為I級（首選），顯見受到中國PV醫病社群高度重視。指南敘明Ropeg劑量從250微克／次開始，第二次為350微克，第三次開始達到目標劑量500微克／次，皮下注射，每2周用藥一次。

Ropeg目前已獲全球40個國家核准用於PV，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場，預計於今年獲中國PV藥證，屆時將成為中國唯一核准用於PV的藥物，藥華藥正積極進行上市前的準備。