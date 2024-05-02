正隆越南工紙三期廠 動工

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造紙大廠正隆持續推進越南擴產計畫，目標在當地建造首座百萬噸級一貫化國際紙廠，其中受關注的第三期工程進度再往前，今年首季取得建築執照後，第二季將全面展開土建工程。

近年隨著大陸等市場不確定因素增加，正隆選擇將生產基地轉移至東南亞，資源投入越南，在平陽建設當地座百萬噸級一貫化國際紙廠，規模預計有五期。在第二期產線去年上半年投產後，正隆緊接著在今年展開第三期工程。

正隆指出，三期建廠工程在第一季取得建築執照，第二季將全面土建開挖施工及越南平陽造紙廠三期建廠土建工程。此前正隆3月底曾表示，將視市場需求和當地政府行政流程持續推動三期工程，但期待三期產能為公司未來海外發展奠定穩固根基。

正隆看好在越南發展前景、堅定進行加碼。正隆表示，公司在越南有品質、成本、技術、管理、料源穩定等優勢，不怕與當地同業競爭。

人力資源方面，正隆目前三大據點的員工數近年也有明顯變化，越南截至今年4月底員工數2,085人，較前年底增加近13％；相較之下，台灣減少3％至3,706人，大陸減少11％至1,007人。而為符合越南新廠環保要求，正隆今年還預計投資超2.5億元的資金，規模預計較去年增加27.6％。

加上平陽二期40萬噸的產能，正隆目前在越南工紙產能總計70萬噸，幾乎在當地全產全銷。