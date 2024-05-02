已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國建近年財報

建築業老大哥國泰建設（2501）今年即將60周年，除將配發1元現金創三年股利最高，以及第一季財報報喜。國建表示，今年推案目標七案連發，達583億元，完工量可望超過327億元，挑戰歷年最大量。

受惠去年新案持續交屋入帳，國建第一季營收達70.56億元創下同期新高，稅後純益5.49億元，EPS 0.47元，比去年同期的稅後純益1.38億元、EPS 0.12元，獲利雙雙激增2.9倍。

國建資深副總經理林清樑表示，今年是國建60周年，推案量規模可望創歷年之最，預計推出共七筆新案，1月已推出總銷160億元、在中和與三井不動產合作的「Meta Park」，國建依比例分回約48.55億元，已售85％；2月推出新莊「國泰旭」33億元，已售8成；4月推出兩案，包括內湖「國泰承真」40億元，潛銷已售7成多及三重攜手三井的合作案「River Park」100億元、已售7成多，國建預計可分回67億元。

林清樑表示，預計5月國建再推出中和國泰三井的2期「Metro Park」160億元、可分回約48.55億元及下半年推出台中「國泰仰薈」33億元、台南「國泰仰睦」57億元。上述七大案總銷達583億元；其中國建依比例分回金額達320億餘元，推案相對積極。

林清樑表示，今年「國泰悠揚」因缺工而將遞延到2025年，預計全年可望有三筆新案完工交屋，包括「國泰和河」、「國泰溪境」及「國泰Most+」，總銷達92億元，全年完工交屋量會略為下降。

展望當前房市前景，國建予以正向樂觀的評價。林清樑分析，國建高度認同住展房市風向球亮出16年來第一顆黃紅燈的結果，並正向看待房市，2008年全球QE量化寬鬆政策、疫情後第二波推升全球供應鏈重組帶來的資金行情，加上俄烏戰爭加重通膨壓力，造就全台房市價量俱穩，短期若無特殊變數，房市應持續向上，「應該回不去了！」只要市場在哪裏、國建就會在哪裏，將持續伺機進場儲備土地推案。