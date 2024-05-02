元寧多角化 推餘氫回收純化設備

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堪稱台灣特殊氣體壓縮先驅的元寧企業，繼研發「膜片式壓縮機」後，在2023年參與「CO2回收、甲醇重組研發案」中，除提供各種氣體壓縮設備外，更進一步將工業製程中的「餘氫回收純化技術」應用於燃料電池發電。

餘氫回收純化設備經連續發電成功，已經通過南台灣某知名化工大廠認可，從各項成果的展現顯示，元寧企業跨向多元化發展的前景可期。

元寧董事長馮天安受訪指出，特殊氣體壓縮機是採用各種不同方式、型態來達到壓縮和輸送氣體功能的設備，該公司的特殊氣體壓縮設備除了具有壓縮比大、密封性好、對壓縮後的氣體有非常好的保護不受污染外，更不會產生二次污染…等特性。2023年研發成功的膜片式壓縮機，更提升了處理高純度、稀有貴重、易燃易爆、有毒害、具腐蝕性質等特殊氣體壓縮的能力。

其中「餘氫回收純化設備」應用於燃料電池發電更是政府2050邁向淨零碳排目標的關鍵技術。

馮天安表示，該公司目前除了是世界著名壓縮機大廠「阿特拉斯．科普柯」（ALTAS COPCO）在台授權的經銷商外，也是國際知名廠商德國紹爾壓縮機（SAUER Compressors）「工業用壓縮機類」的台灣代理商，並安排元寧工程師前往德國原廠受訓，在銷售SAUER壓縮機的同時亦能提供完善的專業售後服務。

元寧公司繼向經濟部能源局申請「廠區供氫設備開發計畫」（350公斤級）專案計畫，打造標準型（20呎櫃）供氫站後，2023年1月1日接續申請經濟部科技研究發展專案「700公斤級加氫站」，目前按照計畫順利進展中。