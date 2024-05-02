桃園市社區規劃師駐地輔導計畫 成果豐碩

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桃園市長張善政4月28日下午出席「112年度桃園市社區規劃師駐地輔導計畫」成果展，張市長表示，市府推動「社區規劃師計畫」，由社區自行找出閒置、髒亂的環境改造點並提出改善構想，市府則提供補助經費及專業團隊輔導，鼓勵市民透過自身一磚一瓦動手改造生活空間，發揮巧思合作美化家園，讓整體社區變得更好，進而一起更用心維護桃園的公共環境。

張善政指出，桃園市府推動「社區規劃師計畫」已逾20年，至今累積完成290處社區環境改造點，112年度成果尤其豐碩，今特別頒獎表揚31組社區團隊，包含：23組環境改造點社區團隊及8組維護管理優良社區團隊。

他也談到，今年成果展舉辦地點「老街溪露天劇場」是很好的改造範例，此處原先為雜草叢生之地，經由改造規劃後，成為大眾喜愛的休憩場所，提升空間的使用效益。

桃園市都發局表示，桃園市「社區規劃師計畫」透過里辦公處、社區發展協會或社區三人以上組成團體提出申請，經過篩選以後，社區能獲得專業輔導團的協助以及市府補助20到40萬元不等改造材料費用，112年再建立維護評鑑機制，由專業輔導團隊踏訪近五年內共計111處計畫環境改造點，選出八個維護管理優良團隊，給予表揚並頒予1萬元獎金，鼓勵社區改造點永續利用、創造生機。

都發局「113年度桃園市社區規劃師駐地輔導計畫」於5月份啟動，有一系列的社區培訓課程，屆時將公告在都市發展局網站（https://urdb.tycg.gov.tw/）有興趣的民眾可逕上網閱覽。