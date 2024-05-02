電傳指標股元太、美利達 同遭外資降評

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外資降評電傳人氣指標股

摩根士丹利證券認為，元太（8069）短期缺乏強力催化劑（catalyst），需靜待更好切入點、降評「中立」；美銀證券則針對美利達（9914）提出，評價已經滿足，且去庫存進度浮現不確定性，將投資評等由「買進」，跳水式降評為「劣於大盤」。電子傳產人氣指標股同遭降評，吹皺多頭春水。

雖然市場對520行情抱以高度期待，但台股近期受國際市場牽動，波動加劇也是不爭事實，法人時有居高思危的討論，也開始反映在外資券商對個股評價。

摩根士丹利證券指出，儘管持續看好電子紙產業前景，然近期的庫存調整對基本面與市場氣氛都會產生壓抑，而且暫時缺乏強大利多刺激，因而啟動降評，將推測合理股價由280元大砍至200元。

元太經營管理階層近期表示，供應鏈的電子貨架標籤（ESL）庫存要恢復值正常水位，可能需要花更長時間，從先前研判的第一季延後到第二季。大摩認為，庫存去化進步變慢，主要原因在於系統整合商（SI）已經開始接收四色ESL訂單，相比之下，三色解決方案價格差不多，零售商採用的意願不會太高，系統整合商接下來或需要降價以刺激需求。

傳產類股中，近期雖以原物料、營建族群最受關注，但自行車雙雄股價自1月中啟動反彈，並獲得外資青睞，可說是傳產股行情急先鋒，因此，美利達此時遭降評，格外引起關切。

美銀證券指出，就算市場對美利達2024年、2025年獲利預期分別下修了5個與2個百分點，股價今年以來還是大漲3成之多，會造成此脫鉤現象，主要是國際資金先前積極流入台股，加上營收於2023年第四季觸底後，使市場重燃2024年、2025年獲利回溫希望。

不過，放眼後市，美銀證券提示美利達獲利恐有進一步下修可能，理由在於去庫存的過程充斥不確定性，另一方面，大陸市場經過三年高速增長後，受到高基期與競爭趨於激烈衝擊，大陸事業下半年至2025年成長性有放緩風險。