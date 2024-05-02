張錫：挑選ETF看高、顏、值

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台股近期震盪加劇，數百萬ETF投資人的心情也跟著七上八下，國泰投信董事長張錫看好台股會愈站愈穩，下半年可望比上半年好，同時建議投資人，以「高、顏、值」的秘訣來挑選ETF，以掌握接下來股債市的多頭契機。

張錫分析，台灣市場上半年還有清庫存的壓力，雖然有AI題材跟投信買超提前來到兩萬多點，但短期還是會受到戰爭、延後降息、美國通膨、財報發布等各種因素干擾，短線拉回是合理走勢，長線來看，製造業景氣逐漸回升，台灣在半導體先進製程具備關鍵領導地位，AI長線多頭才剛起步，台股應該會愈站愈穩，下半年可望比上半年更好，同時建議把握降息之前布局債市的好時機。

對於近年興起的ETF投資熱潮，張錫日前出席活動時分享個人以「高、顏、值」的高效秘技來面對ETF。

張錫認為，投資ETF就跟談戀愛一樣，「高」是基金規模要高，規模高的基金流動性會比較好，例如國泰永續高股息ETF（00878）規模超過2,600多億元，或是國泰投信最新推出的金融債00933B，掛牌六個月，規模有480億，成長速度相當驚人。

「顏」是指績效要亮眼，00878成立快4年，是少數真正經過股市多空洗禮的高股息ETF，近四季平均填息天數是4.5天，所以讓很多人越抱越有信心。

「值」指的是成分股大又優，00878成分股注重企業在ESG上的表現，持股以大市值、同時也考量到個股的EPS表現；而00933B成分債則以國際金融巨頭為主，這兩檔都是適合納入退休資產規劃的投資標的，可以股債雙存。

今年以來，高股息ETF投資熱潮持續，規模與受益人數同步創高，主因多檔優等生配息穩定持續強化投資人信心，依國泰投信官網最新公告，目前受益人數最多高達124.8萬人的國泰永續高股息ETF，本季預估配息0.51元，換算年化配息率逾9％，創下基金成立以來最高。