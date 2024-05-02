凱基證券模擬交易校園爭霸賽 報名

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為幫助年輕人增進股票專案知識、了解交易風險的重要性，凱基證券推出模擬交易校園爭霸賽，即日起至5月19日受理報名，競賽期間自5月20日～31日，鼓勵各大專院校、研究所學生踴躍報名參賽。

凱基證券表示，此次競賽不僅提供競賽獎，更提供參加獎、分享獎及模擬競賽線上教學，目的讓投資新手在正式投資前，熟悉交易流程、認識風險並找到適合自己的投資方式，落實公平待客精神打造友善金融環境。

凱基證券為幫助年輕新手踏出投資第一步，在「隨身e策略」APP推出模擬交易功能，串接證交所即時資訊，模擬交易時，更可感受市場行情變化，尤其上完投資學課程的同學，透過模擬交易平台練習，馬上秒懂課堂理論。

另對沒接觸過財經課程的參賽選手提供五大服務，包括隨身e策略模擬交易影音教學、台股買賣規則筆記書、賽前集訓、賽前衝刺班，分享選股秘技及官方LINE線上智能客服，不用擔心是否有台股交易經驗，只要對台股有興趣了解的同學都值得參與。

凱基證券更透過眾多大專學生使用的社群軟體ZUVIO APP市調顯示，28％學生有台股交易經驗，但也反應出「沒有或較少台股投資經驗」的主因中，「不知道從哪裡開始第一步」佔比達31％、其次為「不知如何選股」26％及「擔心交易風險」23％。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，趁早學習理財投資是很正面的一件事，更希望投資新手先透過模擬交易，來熟悉市場的交易流程與規則，更勝於一開始就以真金白銀取得經驗。

此次凱基證券模擬交易校園爭霸賽，不僅提供競賽獎5萬元禮券，更規劃分享獎，競賽期間分享參賽、選股心得或風險體驗等投稿活動小組，將擇優選出十位每人頒1,000元禮券。

同時，參與競賽學生若為凱基證券客戶還有參加獎，參賽中完成五筆交易即可獲300元禮券，並有機會獲邀參與校園爭霸賽賽後派對，將邀請凱基投顧專家團隊以及知名KOL現場傳授成功經驗。歡迎學生踴躍報名參賽，詳情活動官網：https://event.kgi.com.tw/news/event/STG/index.html。