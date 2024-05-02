長榮、緯穎外資寵 穩盤要角

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外資2、3月共買超1,388億元，4月因地緣政治升溫、降息預期延後等因素，反手收割轉為賣超1,495億元，累計前四個月轉為賣超122.83億元。法人表示，4月全球股市震幅均相當大，長榮（2603）、緯穎（6669）、大同（2371）等15檔4月外資寵愛股，成台股穩盤關鍵。

據統計，盤面上有長榮、緯穎、富邦A級公司債、大同、高力、中鋼、義隆、中興電、群聯、國泰金、創意、瑞儀、東和鋼鐵、富邦美債20年、統一FANG+等15檔，在外資4月大賣台股之際，仍逆勢買進10億～100億元不等，且截至本周二個交易日以來，外資仍然延續強勁買超力道連買2～9天不等，維持一貫偏多操作。

群益投顧指出，航運業考量短期運價止跌回穩，預估長榮2024年稅後獲利463.37億元、年增31.13％，每股純益（EPS）達21.55元：而去年長榮EPS為16.43元，今年獲利將呈現正增長，給予買進建議，目標價205元。

熱處理器廠高力在AI伺服器需求急速成長下，液冷散熱業務受惠，預期營收占比將從去年的3％提高到近一成的，為因應客戶急單，積極增加產線人力、安排輪班以提高整體稼動率，預期第二季可以看到出貨量明顯增溫；外資4月以來也買超5,200張囤貨，帶動近五日漲幅達31.61％成為市場焦點。