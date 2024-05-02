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備戰520 15檔雙內資護盤

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聯準會（Fed）利率決策會議（FOMC）偏鷹機率高，專家指出，5月行情將維持橫向震盪，然距離總統就職日不到一個月，預估此題材仍有機會扮演行情關鍵支撐，京元電子（2449）、長榮航（2618）、寶成（9904）等15檔低本益比，且投信、官股「國家隊」齊力護盤股，蓄勢待發備戰520。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，Fed偏鷹態度已顯現，預期今年降息時間遞延且降息次數縮減仍將伺機突襲美股，加上周指標高檔壓回的中期修正仍持續進行，研判台股5月台股將呈高檔橫向震盪格局，惟520題材或有機會支撐台股以盤代跌，相關題材受惠股可望維持相對強勁態勢。

時序進入5月，台股歷經4月中重挫後，投資人引頸期盼520行情，內資買盤也全面進入備戰狀態，投信連13天合計撒下逾400億元銀彈、買超達413.09億元；至於八大公股4月以來也肩負起護盤重任，單月買超494.62億元，寫19個月來新高。

篩選投信及八大公股行庫本周來同步看好，且本益比仍低於大盤低基期股，依投信買超張數排序，共有長榮航、京元電子、寶成、頎邦、榮剛、中美晶、興農、佳世達、日月光投控、鈺邦、冠德、瀚宇博、永豐實、環球晶、南寶等15檔入列，買超張數介於149～9,528張。

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