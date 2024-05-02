＊法說會：台達電、中華電、群電、義隆、王道銀行、台光電
＊注意股票：上曜、吉茂、元禎、川湖、麗臺、一詮、寒舍、定穎投控、尼得科超眾、矽力*-KY、易華電、高力、泰金寶-DR、明輝-DR、華友聯一、藝舍-KY、耀勝、光環、廣寰科、信立、信立一、寶得利、康和證、撼訊、萬潤、花王
＊處置股票：易發、富裔
＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：大甲、中華食、力泰、天鉞電、三聯
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：波若威
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