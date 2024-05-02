進入Q2傳統淡季 伺機布局

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總經與市場分析： 台股今年從1月17日低點17,151點起漲，到4月10日高點20,883點，三個月波段大漲3,732點。而近期隨著美國高通膨導致降息步調放緩，預期降息時間從6月遞延到9月（目前市場預期7月31日、9月18日兩次降息的機率分別是30％、58％），且降息幅度3碼降至2碼。由於降息往後延，全球股市4月迎來大幅度的漲多修正，台股也順勢拉回。

道瓊39,889點修正到37,611點、那斯達克16,538點修正到15,222點、費半5,217點修正到4,288點。多頭格局總是緩漲急跌，近期雖然修正但景氣復甦不變，仍看好下半年的台股表現，靜待落底後可伺機布局下半年潛力產業。近期IC設計股王世芯-KY波段修正高達40％，落底後將迎來波段的反彈行情，下半年將帶頭族群反攻。

近期資金聚焦在重電、電纜、散熱、營建、設備、水資源等少數產業，本益比（PE）過高的個股不建議追高，PE低的營建、水資源仍可留意。隨著台積電第二季CoWoS產能陸續開出，估計今年逐季成長上看40元，明年進一步成長至46～47元，長線將往900～1,000元前進，也將帶領指數持續上攻。靜待這波修正過後，下半年績優公司終將脫穎而出。

台股投資方向：

近期美股雖震盪修正，不過Google仍創下歷史新高，而NVIDIA、SuperMicro、亞馬遜、AMD等修正後也已止跌，漲多賣壓逐漸消化完畢。AI產業仍然是下半年核心產業，台積電及相關設備股如弘塑、萬潤、辛耘等拉回可以留意。

尤其近期傳出GB200將提早上市，單價高達200～300萬美元，將是鴻海、廣達、緯創等下半年的重要營運動能，鴻海明年獲利有機會挑戰2006～2007年的每股稅後純益（EPS）12元水準，好戲仍在後頭；其餘ODM如廣達、緯創、緯穎，散熱的奇鋐、雙鴻，機殼的勤誠、川湖、固態電容的鈺邦等，業績都展望樂觀。

除AI與設備外，第二季看好營建、水資源、生技產業。生技獲利王保瑞4月起併入美國藥廠Upsher-Smith，未來將成為年營收200億元的藥廠，明年每股獲利上看40元。另文曄4月起將併入加拿大通路商Future，根據文曄法說，Future 2022年稅後純益157億元，未來文曄EPS將可上看20元，值得留意。

水資源方面，國內台南、新竹海水淡化廠百億標案陸續招標，相關公司如國統、山林水有望受惠。另冠德總銷達130億元的冠德心天匯4月起陸續交屋，加上子公司根基營造的台積電廠房工程貢獻，今年每股獲利推估超過7元將創下歷史新高，相關績優股，可趁近期回檔伺機布局。