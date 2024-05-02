神達續出貨放量 營運逐季揚

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

神達（3706）積極轉型，吸引市場青睞。神達董事長苗豐強與總經理何繼武於營業報告書中表示，生成式AI、車載資通訊、邊緣運算皆是神達關注的關鍵產業；神達整合旗下ODM神雲科技與品牌廠泰安（TYAN）成為DSG（資料中心解決方案事業部），透過策略聯盟及區域緊密合作，車載資通訊則延伸AI軟體相關邊緣運用，從提供軟硬體服務轉型到價值型交通行動服務，延續成長目標，搶攻AI市場。

神達今年第一季累計營收96.54億元，年增11.3％。展望後市，神達表示，今年首季營收優於去年同期，在一般伺服器、AI伺服器及車用產品持續放量出貨帶動下，預估呈現逐季成長態勢。

神達旗下神雲科技主攻伺服器事業，去年接手英特爾資料中心解決方案事業部後，下半年已有出貨表現，今年推出基於第五代Intel Xeon可擴充處理器的伺服器解決方案，鎖定HPC和AI應用商機。

神達表示，旗下神雲科技的雲端與邊緣運算和5G ORAN及AI業務，以ODM與泰安品牌結合DSG，透過策略聯盟以及區域緊密的合作提高客戶滿意度，加上新客戶以及新產品開發驗證，達到成長目標。

車載資通訊部分，神達旗下神達數位科技則延伸至AI軟體的相關邊緣運用，從提供軟硬體服務轉型到提供價值型交通行動服務（MaaS），維持成長目標。

神達數位指出，今年主要成長動能會是行車記錄器與車隊管理系統服務，以商用客戶需求為主；而在軟體加值服務方面，神達數位有自主研發的VisionMax管理系統，可提升車隊營運效率。同時也跨入行車記錄器軟體服務領域，透過AI技術，整合影像處理以及辨識功能，推出駕駛行為監測功能。

展望今年營運，神達認為，地緣政治仍具不確定性，俄烏戰爭還沒結束，以巴衝突又接著上演，但升息及通膨影響有望進入尾聲，整體發展可望恢復成長動能；今年成長幅度較大的地區還是在亞洲，加上大陸近期採取經濟措施，整年經濟成長會比去年樂觀及正向。