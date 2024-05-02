華擎AI伺服器量產 營運添柴火

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華擎（3515）鎖定AI及邊緣運算應用，在商用端推出一系列工業電腦應用產品、搶攻AI IPC（工業電腦）商機之際，今年第二季後，旗下AI伺服器產品也將陸續量產，預期屆時將進一步為其營運挹注利多。

華擎董事長童旭田及總經理許隆倫在營業報告書中指出，華擎將以產品／牌及市場多元化發展策略，作為長期營運主軸，同時樂估華擎今年不論是消費性還是商用業務都可望回歸成長正軌。

華擎去年受企業客戶端對資本支出及存貨備貨轉趨保守，旗下工業電腦及伺服器業務明顯受累，惟透過多元產品線及市場推廣策略，仍繳出營收雙位數增長表現。

華擎指出，整體PC市場在歷經連續兩年的大幅調整後，今年可望回歸季節性常態，加上AI發展催化市場新需求，華擎樂看無論是在消費型還是商用市場，皆估將重回成長態勢，公司對後市亦是樂觀以對。

近年華擎以穩健策略，拓展在IPC應用及含括GPU架構之伺服器等事業，旗下兩隻小金雞東擎與永擎，也於去年進行公發、朝IPO推進。

另一方面，華擎在消費型業務部分，也以電競為核心主軸，從既有的主機板、顯示卡產品線擴大布局之際，亦投入開拓電競顯示器產品線，以提供消費者全套專業電競設備之品牌策略，積極開發更多新品，強化其在商用及消費性兩大事業領域的雙軌動能。

華擎首季合併營收年增12.7％、達49.53億元，為歷年來僅次於2022年同期的第二高，亦是近八個季度以來僅次於去年第四季的第二高。法人看好第二季下旬到第三季後，華擎手上的高階AI伺服器產品陸續放量出貨，可望挹注營收明顯動能，並推升全年度營收續有雙位數增長、獲利優於去年。