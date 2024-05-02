三利多 昇貿Q2營收看增

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錫製品大廠昇貿（3305）受惠於高毛利的錫膏訂單回流、AI伺服器比重持續拉升，加上錫價、銀價大漲，昇貿擁低價庫存利益，估4月營收勁揚，繳年、月雙增營收成績單，不僅本季營收看增，法人估昇貿上半年獲利有機會超越去年全年獲利。

昇貿將於5月上旬公布第一季財報，首季營收達14.99億元，年增2.31％，隨著筆電產業今年重返成長，帶動高毛利的錫膏出貨量，加上AI伺服器比重逐月成長，產品組合進一步改善，法人估計，昇貿第一季獲利可望直逼去年上半年。

此外，今年以來在戰爭、通膨陰霾之下，各類金屬價格大漲，不僅金價狂飆，漲勢擴散至錫價、銀價，銀價漲幅甚至超越金價，而錫跟銀為昇貿用到的主要金屬料，金屬價格從3月起漲之後，昇貿追加逾一個月的安全庫存量，隨著金屬價格後勢看漲，昇貿擁低價庫存利益，可望於第二季反應。

昇貿看今年表現趨於樂觀，主要因去年筆電產業景氣疲弱，衝擊高毛利率的錫膏出貨量，今年已見到筆電產業緩步復甦、AI伺服器比重持續成長，充電樁用的錫棒出貨暢旺，預期今年營運可望重返2022年水準，第二季營收、獲利表現也將超越第一季，並有機會逐季成長。

據昇貿統計，錫膏月出貨量達70～80噸，AI伺服器比重占約45％。