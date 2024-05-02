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艾訊Q1報喜 看好三大市場動能

獲利衝1.48億，年增近2成，創同期新高；庫存去化近尾聲，H2復甦力道可期

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工業電腦廠艾訊（3088）首季財報報喜，稅後純益1.48億元，年增19.45％，創下歷年同期新高紀錄，EPS達1.45元。今年預估歐、美、亞三大市場可望同步成長，並積極拓展Edge AI人工智慧系統運算平台、5G Open RAN邊緣運算伺服器解決方案等應用，搶攻交通監控系統、醫療影像、工業控制、手持裝置及自動化等領域。

艾訊今年首季營收14.09億元，雖較去年同期減少10.68％，但受惠產品組合改善，以及匯兌收益助攻下，帶動今年首季毛利率來到38.36％，創11年單季新高，推升首季稅後純益衝上1.48億元，年增近2成，改寫同期新高紀綠。

針對今年營運狀況，艾訊上半年業績表現主要仍受IPC整體產業景氣影響，不過，市場預期隨著客戶庫存去化進入尾聲，下半年復甦力道可期，有助成長動能進一步擴大，歐、美、亞三大主要市場可望同步向上。其中，日韓工具機客戶受惠東南亞、印度製造業起飛商機，後市展望看好。

此外，艾訊除了先前拿下德系車廠大單，挹注營收表現外，公司今年也積極拓展Edge AI 人工智慧系統AIE100-ONX運算平台，與合作夥伴共同開發系列新品，以及在5G Open RAN邊緣運算伺服器解決方案中，提供快速、低延遲資料存取與快速網路回應能力的新興技術，為公司上半年聚焦重點。

艾訊去年稅後淨利7.28億元，EPS 7.19元，創下近六年新高紀錄，先前董事會通過擬配息4.3元，現金配發率約6成，以30日收盤價85.8元計算，殖利率達5％。

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