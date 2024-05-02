AI、5G+及汽車電子 晶技轉骨 專注三市場

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晶技（3042）第一季自結稅前盈餘6.49億元，年增82.6％，每股稅前盈餘2.1元。展望今年，晶技董事長暨執行長林萬興指出，AI、汽車電子、通訊衛星等應用，將提供石英頻率元件大量、長期穩定需求；現正面臨石英產業高速發展的大契機，為此，必須加速推動智慧轉型與先進產品研發，目前公司自動化智慧製造相關資通訊應用系統及數據分析平台亦已陸續整合上線，提升營運績效，以專注發展AI、5G+及汽車電子市場。

晶技3月自結稅前盈餘2.45億元，年增64％，每股稅前盈餘0.79元；今年第一季營收為27.54億元，年增19.8％，自結稅前盈餘6.49億元，年增逾8成，每股稅前盈餘2.1元。

晶技指出，今年主要營運動能聚焦網通與車用部分，其中車用產品今年營收占比已接近20％，2025年車用營收占比達20％的目標不變；不過，由於第二季仍屬傳統淡季，目前看來營收應會與第一季持平或小增。

林萬興表示，隨著全球局勢及遊戲規則重構，人工智慧快速發展擴散，及5G、6G、WiFi次世代通訊技術推陳出新，包括超級運算電腦、高速傳輸資料中心、人工智能電腦及消費電子產品、移動衛星通訊、汽車電子等，這些應用將提供石英頻率元件大量且長期穩定的需求。

林萬興也透露，目前5G、WiFi、車載電子、AI等新應用市場開發及營收占比明顯提升，子公司寧波廠及重慶廠持續擴大營收及獲利貢獻，另專攻汽車電子市場的寧波晶創也已順利生產；而平鎮廠晶圓先進製程穩定推進，新世代產品已開始少量供客戶進行先期驗證，且第三地生產工程已展開將於2024年下半年正式量產，因應集團長遠發展及滿足國際客戶要求。