搶攻智慧5大領域 安勤2024業績戰新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

工業電腦廠安勤（3479）受惠智慧醫療、智慧零售等專案訂單自第二季起陸續出貨，預計營收將呈現逐季成長態勢，全年業績估高個位數成長，再創歷史新高，市場預估今年獲利有望挑戰賺進一個股本。

安勤4月30日召開法說會，總經理張嘉哲指出，公司近年鎖定智慧醫療、智慧製造、智慧交通、智慧零售與能源5大領域為重點發展目標，專案開發逐漸轉往與客戶長期合作，目前在手訂單有不少是5年以上長單，為營收穩定成長的重要基石。

針對今年營運表現，安勤首季仍受部分訂單遞延出貨，工控市場復甦不如預期，以及去年同期基期較高影響，單季營收15.6億元，年減25.18％。不過，張嘉哲表示，第二季許多應用都已看到曙光，包括醫療、零售、工業自動化及其他業務今年皆會成長，首季為全年谷底，業績逐季向上。

安勤預計第二季歐洲高階醫療伺服器開始出貨，並將新增一家Tier 1的歐洲醫療設備新客戶，預計第四季先出板卡，未來可望釋出系統組裝訂單，為公司營運成長一大動能。

在產品出貨比重部分，安勤去年以醫療應用占25％最高，零售21％、其他23％、博弈19％、工業12％，預料客戶拉貨動能轉強，加上新專案挹注，今年智慧醫療業務占比有機會突破30％，邁向40％為目標。

安勤智慧零售業務也頗有斬獲，手握兩大ATM專案，預期在第四季通過認證後出貨；智慧製造業務則有中國大陸專案將於年中簽約，第二季底至第三季初開始挹注營收。