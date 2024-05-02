信立首季EPS 7.35元 翻18倍

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信立（4303）受惠客戶需求逐步回溫本業好轉，加上業外金融資產評價利益挹注，第一季營收0.52億元，季增48.6％，年減8.77％，稅後純益5.26億元，年增1,923％，EPS 7.35元，年成長1,815％，創近年新高。

展望後市，信立表示，開發新客戶及環保性產品，朝綠色複合加工品開發，除主力產品防水透濕膜需求強勁外，今年也與客戶共同開發RPVB無塑化劑產品應用，建立塑料回收再利用的循環經濟，預期將可取代部分PVC產品，於下半年推廣給客戶驗證。

此外，順應ESG趨勢，信立去年在四廠投資自建太陽能發電系統共1999.88KW，今年將擴大布局太陽能案場投資興建，且與國內再生能源廠商簽署MOU（合作備忘錄），共同合作再生能源發電設備電廠之開發建置，預計合作推廣裝置容量目標為10MW～100MW，並將依市場需求和業務發展等情況，逐步增加合作內容與太陽能案場開發。

信立透露，強化多元收益機制，近年低價收購旁邊緊鄰的工業地，土地資產已增加到2.64萬坪。台南因產業聚落逐漸成型，工業地產需求擴大，將啟動廠房活化作業，擬將一廠規劃成多筆小型工業廠房，並以建案模式銷售。

法人預估，鄰近台南黑金剛小型工業地，每坪已飆升到34萬，信立廠房若成功活化，可望增添收益補丸。

信立生產合成皮、塑膠皮，生產基地為台南PVC廠、台南PU廠。去年第四季已逐步回溫，今年春夏及秋冬款服飾庫存已趨於正常化，品牌廠、通路商下單亦恢復以往模式（短單比例逐步回升、訂單能見度拉長），台成衣廠營收動能可望受惠庫存回補而訂單增溫，營運維持樂觀看法。

信立指出，將朝向無溶劑目標前進，目前正積極研發RPVB＋PU高固無溶劑面料複合式產品，已打樣片調研客戶接受程度，客戶普遍期待度高。信立還與永捷攜手開發水性環保高發泡PU，目標取代濕式撥離皮，預估可大幅減少溶劑使用，減少環境污染，節省環保費用，降低成本，增加競爭力。