成衣廠衝高值化 Q1有望雙率雙升

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主要成衣廠2024營運狀況

面對通膨、大陸及東南亞市場競爭、電價及原物料成本上漲，成衣廠紛紛增加平均單價（ASP）較高的高值化紡品出貨比例，以及自有廠區利用率，市場預期，成衣廠今年毛利率、營益率可望因高值化紡品出貨增，有雙率雙升提升的空間。

儒鴻（1476）、聚陽（1477）、冠星-KY（4439）及光隆（8916）今年首季毛利率及營益率都有機會較去年同期提升。

受到短急單增加、交貨彈性，市場預期，儒鴻、聚陽自有廠區的產線利用率都比去年提升1成以上。儒鴻布品出貨可望達到3成，也會讓整體的毛利率提升。

原本以流行服飾代工為主的聚陽，近幾年來積極推動運動、機能服飾出貨比。已讓2023年獲利創歷史新高。

聚陽統計，今年機能、運動休閒盤的訂單量可增加到5成以上，預期，毛利率、營益率可望逐步提升。

因全球品牌服飾廠調庫存，訂單不如預期，導致冠星外包生產減少、自有產線產能增加，雖然讓營收受到衝擊，不過，毛利率卻因外包費用減少，獲利較高的自有產線自有產能增加，營業毛利率將可因此提升。

另過去主要以羽絨、家紡事業為主的光隆，近幾年來積極投入成衣事業訂單的衝刺；光隆統計，2022年成衣占營收比重首度過半後，2023年再創高峰 ，提升至將近6成，整體毛利率因此逐年提升。

市場指出，光隆今年持續以成衣作為核心發展方向，預期在成衣出貨比還會增加下，今年毛利率應可提升0.7至1個百分點。光隆未來目標是成衣至2026年占整體營收比重達70％，成主要成長動能。