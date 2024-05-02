金雨搶攻越泰 今年有盈面

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台灣自動販賣機大廠金雨（4503）今年海外布局，首波鎖定越南及泰國，法人估金雨今年營運有機會轉盈。

金雨董事長卓政懋表示，公司早已成立越南100％子公司，目前公司自動販賣機先在越南的宏全國際及耀億工業等客戶廠區內設置，主力銷售瓶裝飲料等產品。

至於泰國市場，卓政懋透露，由於泰國自動賣機都是進口大陸機，加上台灣出口至泰國需課徵進口關稅10％，為搶攻泰國自動販賣機銷售商機，公司內部評估未來在泰國成立子公司，循越南販賣機設點模式，在台商工廠所在地，供應自動販賣機，初期會以200台額度，先測試市場水溫。

金雨早已透過100％持股的境外子公司轉投資600萬美元，赴越南設立子公司，選定購買越南平陽省新加坡工業區二期擴大園區（VSIP2A）3.19公頃，第一期廠區預定投產自動販賣機及各類鈑金代工產品。

目前金雨旗下越南廠第一期廠房已完成，但因碰上新冠肺炎，目前還沒有添購生產設備。卓政懋透露，越南廠未來主要因應客戶及東南亞各國廣大市場，加上配合東協關稅優惠，公司才購買越南VSIP2A土地，第一期建廠面積1公頃，原規劃年產能達自動販賣機1萬台以上，及鈑金代工接單。

不過，當時考量新冠疫情關係，加上越南市場處於初期拓展階段，金雨的自動販賣機改先由台灣廠供貨，再運到越南組裝與銷售。

卓政懋說，金雨在越南在台商廠區，設置自動販賣機據點，因銷售瓶裝飲料等產品，台商工廠基層員工接受度非常高，預計每月1台自動販賣機銷售產品收入2萬元，公司計劃在越南建置100台據點。至於台灣市場，卓政懋說，金雨智販布點已超過1,000點，並正式開放加盟方案，包括台北洛碁飯店、台中清新溫泉飯店都有擺設金雨自動販賣機。

另外，金雨今年也推出自動販賣機ESG方案，強調自動販賣機可回收材料約8成，包括鐵、電線及玻璃。