投資詐騙頻傳 櫃買籲投資人提高警覺

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股票公開申購俗稱「抽股票」，係指初次上市櫃或已上市櫃的公司要辦理現金增資發行新股，而透過公開管道讓投資人申購。依目前規定，投資人要開立證券帳戶才可參加申購，且每個申購案只有一次申購機會，即使已開立多個證券帳戶，也只能選擇一家證券商辦理申購。

申購款項在抽籤前就會從銀行帳戶直接扣款，不會要求投資人匯款，申購款項不足只會被視為不合格件，不會構成違約交割。因此，若有人宣稱可優先申購股票、可提高中籤機會甚至保證中籤，或通知申購款項不足要求額外匯款等，均是詐騙陷阱，投資人務必提高警覺。

而近來有詐騙集團冒用投資公司名義製作假投資網站或APP，宣稱是大戶專線帳戶或有AI系統參加抽籤，可提高中籤機率、保證中籤或抽到更多張股票等。

櫃買提醒，申購股票需透過合法證券商辦理，未開立證券帳戶就無法申購，民眾可以透過櫃買中心官網或「非金管會核准之證券期貨業者及商品警示專區」網站（https://3434.twsa.org.tw/）查詢合法的證券商名單。

投資人若發現疑似證券期貨詐騙，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）27373434查證，或至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢，並可利用警政署反詐騙專線165，檢具相關具體事證向司法機關提出檢舉。