台指期 外資減碼空單

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台股4月30日以跳空小漲12.96點開出，受到傳產股拖累一度翻黑，不過，在台積電（2330）及聯發科（2454）的帶領下，攻上波段高點20,559點，台積電也在盤中重回800元，然權值股最後殺尾盤，台股終場下跌98.92點、收20,396.6點，台指期4月最後一個交易日下跌137點，收20,413點，期現貨正價差16.4點，電子期正價差縮至1.24點，金融期正價差縮至5.11點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,042口至4,813口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少1,306口至13,735口；十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少2,319口至4,547口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在20,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.5降至1.41。期交所VIX指數下降0.19至18.25，整體選擇權籌碼面中性。

五一勞動節國內休市，國際有多項重大事件的發布，為5月2日開盤帶來重大不確定性，台指期4月30日夜盤先跌142點、收20,271點。美國公布第一季勞動成本上漲1.2％創一年最大增幅，高於預期的1％，顯示薪資上升壓力加重，通膨可能再上升；市場憂心聯準會主席鮑爾在利率決議後的發言恐越傾鷹派，美股四大指數周二收盤皆墨。

永豐期貨表示，台股後續走勢需等待聯準會利率決議後的會後聲明、3日非農就業人數及其餘科技七雄的重磅財報才有機會表態，料整體行情恐呈現震盪整理。