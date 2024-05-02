美元續震盪 靜待Fed利率決議

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美元指數在FOMC利率決議和就業數據公布之前，美元指數在106附近盤整。本周市場關注：美東時間5月1日聯準會利率決議及主席鮑爾談話，還有3日的非農就業數據。聯準會的利率決定很可能會將利率維持在5.5％的24年高位，市場普遍預估，Fed將維持利率不變。

更重要的是，投資人將等待主席鮑爾在利率決定後的記者會，在他的演講中，可能會透露出未來幾個月是否會有降息，因最近的數據顯示局勢複雜，美元走勢已持續震盪整理多日。

日圓方面，日元兌美元周一自34年低點反彈，市場猜測日本當局睽違18個月來首度買入日元干預所致。日元兌美元周一走勢震盪，盤中最高貶破160日元兌1美元大關，隨後快速走軟，最低跌至154.52日元，引發對日本當局已出手干預的臆測。因日本適逢黃金周假期，亞洲交易量低於正常水準，目前日圓技術面來看，走勢仍偏空。

英鎊方面，英鎊兌美元徘徊於關鍵的200日均線、三周高點1.2560附近整理漲勢。美元指數跌至105.65，為英鎊反彈提供了支撐，另一方面由於英國央行對通膨前景的指引不明朗，使英鎊走強。投資者降低了對英國央行降息的押注，為英鎊提供了一些支撐。在英國沒有一級經濟數據發布的情況下，美元波動將繼續對英鎊／美元貨幣對發揮關鍵影響。目前英鎊技術面來看，近期走勢仍持續反彈。（兆豐期貨分析師謝侑呈提供，黃彥宏整理）