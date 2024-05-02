國際情勢不穩 善用指期避險

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回顧4月，台股全月區間最高來到20,883點，最低跌破2萬點來到19,291點，高低區間達1,592點，震幅8.2％。4月中台股一度受到國際地緣不安因素影響，以及美國就業市場強勁，市場對降息的期待又將落空，指數一度回跌至2萬點之下，台積電法說下修2024年晶圓代工的成長預測，即使獲利創同期新高，但台積電仍在法說之後遭市場拋售。

從趨勢面觀察，指數一度形成短線頭部，並將2萬點由支撐轉壓力，但上周指數強彈593點，重新站回2萬點，周一更是大漲375點，由於僅用六個交易日就將先前跌幅全數收回，反彈力道強勁反而成為V轉格局，甚至有望再挑戰波段高點。

這波上漲的過程中費半功不可沒，費半指數連六漲也讓外資從縮手賣超台積電賣轉買超，因此籌碼也見歸隊並非僅由價格發動。4月22日以來三大法人買超774億元，不只終結了2024年以來最大連續賣超天數（連九賣），4月以來三大法人賣超金額一度達2,400億元也見止緩。

聯準會目前受制於通膨無法降息，市場預期本周會後聲明仍將利率定調不變，同時將2024年預期的三次降息下修到可能僅剩一次，並將發生在9月。在國際情勢不穩定，股價震盪劇烈，投資人如果想規避系統性風險，回歸基本面不受價格波動影響，可持續續抱手邊持股，並由指數期貨作為避險工具。（永豐期貨期貨分析師高秉宏提供，黃彥宏整理）