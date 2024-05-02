創新×永續 創新企業媒合會 5/15登場 10家創新企業亮相

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櫃買中心為發掘更多具發展潛力之創新企業，結合中介機構持續打造友善創新企業發展環境，規劃與勤業眾信聯合會計師事務所攜手合作，15日於櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦「創新X永續 創新企業媒合會」。

櫃買中心指出，當日預計將邀請倢通科技、上暘光學、配客嘉、矽谷能源、亞瑞仕國際、居家先生、艾斯創生醫、皓德盛科技、應援科技及騰雲運算公司，共計十家創新企業進行簡報。現場並提供洽談區讓與會公司與上市櫃公司或創投業者代表進行一對一的深入洽談與交流，協助促成投資或業務合作，加速創新企業成長茁壯。