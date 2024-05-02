蓄勢待發 創意、譜瑞權證搶鏡

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創意（3443）第二季由委外設計（NRE）帶動，財測驚喜展望佳，營運重拾成長動能；至於譜瑞-KY（4966）第二季財測意外疲弱，股價先行反應下修，下半年迎旺季，法人建議，回檔為布局的買點。

法人看好創意的理由為，雖然第一季整體獲利仍落於財測低標，但第二季財測驚喜且由NRE帶動，彌補量產貢獻之不足，虛擬貨幣方面，第二季將開始逐步認列相關NRE，2025年將迎接量產的營收貢獻。法人看好創意今年全年營收及獲利展望。

創意2025年營運有望重拾動能，其中雲端服務供應商（CSP）的客戶開案將具延續性且更有記憶體客戶的潛在機會。法人認為，創意的營運谷底已過，未來營收將有望季季提升加上CSP客戶二代產品及記憶體客戶調整結束，2025年將為營運回升年。

與創意不同的是，譜瑞-KY低階產品受到價格競爭，加上庫存跌價損失導致第一季獲利不如預期，第一季稅後純益5.73億元，季減10.3％，每股稅後純益（EPS）為7.05元，第二季財測中值給出衰退，低於預期，PC相關的IC設計廠商較弱，使得股價走低。

惟法人認為，譜瑞最差狀況即是現在，旗下信號重定時晶片（Retimer）市場雖然有競爭者，但譜瑞-KY技術領先，同時線性中繼器（linear redriver）獲得客戶採用，法人雖然下修今年獲利，就股價而言已提前反應，下半年將迎向旺季，譜瑞-KY的高速傳輸產品為AI PC升級的關鍵產品，在未來幾年將受惠此趨勢。