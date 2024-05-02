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聯發科、欣興前景佳 反攻先鋒

圖／本報資料照片
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欣興、聯發科熱門權證
欣興、聯發科熱門權證

台股近期在2萬點大關上方震盪，由非科技類股跳出來撐住多頭士氣，法人指出，電子股雖暫時休息，長遠來看仍是台股不可或缺要角，聯發科（2454）、欣興（3037）前景無虞，中信投顧同時給予正向投資評等，待電子股反攻時機到來，可望扮演先鋒大將。

欣興第一季營收264億元，淡季營運略優於去年第四季，顯見載板需求緩步復甦，然而受到廠房調整影響，毛利率降至16.2％、季減1.3個百分點。然由於匯率因素與大陸廠房搬遷補助款等業外收入挹注，欣興第一季每股稅後純益（EPS）1.6元，優於市場預期。

中信投顧指出，欣興2024年資本支出增加40％至242億元，其中52％用於PCB產線，PCB第二季受惠美系手機備貨、AI板材等需求，復甦訊號強勁，其餘支出主要用於光復廠設備，若全開可增加ABF載板約15％～18％產能，有望於下半年投產。AI伺服器方面，OAM仍為主要供應商，另外在輝達GB200 GPU通過認證，打破過往日廠Ibiden獨供局面，市占率可望升至20％。

整體而言，法人估計，欣興營運於上半年落底，搭配新廠開出，獲利將逐季提升，給予「買進」投資評等。

聯發科受惠於智慧機客戶庫存回補，TV、寬頻與聯網需求強，第一季營運優於預期，不過，智慧機客戶庫存回補暫歇，第二季營運展望偏淡。

放眼長線後市，ASIC市場成長性高，聯發科經營管理階層認為，其運算能力與SerDes IP（112G／224G）等優勢，有助取得AI加速器業務，並以提供IP價值服務為目標，但仍保持營運模式彈性。

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